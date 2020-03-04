Кабмин, который уже сегодня могут отправить в отставку, инициирует передачу Фонду госимущества нескольких административных зданий в центре Киева для их дальнейшей приватизации.

Об этом на своей странице в соцсети написал министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

"Мы провели анализ, где расположены какие министерства и другие центральные органы власти. Оказалось, что у нас куча лишних площадей. Эти площади иногда сдаются в субаренду (иногда - неофициально, за наличные), но чаще просто используются неэффективно. Мы инициируем проект, который должен освободить целый квартал с 4-5 зданий в самом центре Киева. Эти здания находятся в запущенном состоянии и вообще режут глаза посреди нашего красивого города", - написал Дубилет.

При этом он добавил, что работающие в таких зданиях сотрудники будут отселены в другие государственные помещения.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что Дубилет перед уходом из Кабмина предложил ставить на лекарства 2D-код для борьбы с подделками.

Также мы сообщали, что Дубилет насчитал 3 000 ненужных отчетов, которые готовят для Кабмина и пообещал их отменить.