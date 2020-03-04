Офис генерального прокурора создал отдел процессуального руководства досудебным расследованием в уголовных процессах, касающихся небоевых потерь военнослужащих. Как результат работы этого отдела, в суд направлен обвинительный акт в отношении командира подразделения воинской части Донецкой области, который подозревается в смертельном избиении подчиненного.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что соответствующее решение принято руководством Офиса Генерального прокурора, в том числе после встреч с членами семей погибших в небоевой обстановке военнослужащих.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, которого, возможно, уже завтра отправят в отставку, направил в военную прокуратуру объединенных сил группу опытных военнослужащих военных прокуратур для усиления эффективности работы.

В сообщении сказано, что уже есть результаты инициатив Офиса генпрокурора. Так, под процессуальном руководства прокуроров военной прокуратуры Донецкого гарнизона, в суд уже направлен обвинительный акт в отношении командира подразделения воинской части, который подозревается в применении физического насилия к подчиненному, которое привело к смерти ( ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 426-1 УК Украины). Кроме того, исследуются обстоятельства возможной предвзятости командования указанной части во время проведения служебного расследования (по его заключению с военнослужащим якобы произошел несчастный случай из-за личной неосторожности), а также возможного сокрытия ими совершения подчиненным уголовного правонарушения.

"Сейчас из-за неэффективности расследования в некоторых производствах этой категории изменен орган досудебного расследования и дальнейшее следствие поручено следователям территориальных управлений ГБР. Отдельные производства возобновлены, а преждевременно принятые следователями решения у них отменены. Одновременно с этим изменены группы прокуроров в таких производствах с включением в их состав работников новообразованного отдела. Руководство ГБР ориентировано на необходимость обеспечения контроля за расследованием этих производств", - говорится в сообщении.

Напомним, что Офис генпрокурора изменил структуру военной прокуратуры.

Также читайте о том, что в Золотом на Донбассе покончил с жизнью украинский доброволец Гудвин.