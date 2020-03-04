Глава МВД Арсен Аваков задекларировал за 2019 году более 1 млн гривен зарплаты, а также передачу в управление корпоративных прав в итальянском ООО "Avitalia s.r.l".

Об этом говорится в ежегодной декларации доходов и имущества Авакова и его жены Инны.

Зарплата Арсена Авакова в МВД за прошлый год составила 1 120 887 гривен. Также он получил в "Сбербанке" проценты на сумму 220 624 гривны.

Инна Авакова получила в ПАО "Инвестор" зарплату 3 229 398 гривен, по совместительству в итальянской "Avitalia s.r.l."– еще 831 460 гривен. Ее проценты в "Ощадбанке" составили 391 429 гривен.

В украинских банках Арсен Аваков: 1 773 789 грн (1 306 470 грн + 467 319 грн) и 196 139 долл. Инна Авакова в банках имеет: 1 279 евро, 170 494 грн, 402 180 долл. (348 510 долл + 53 670 долл.).

Кроме того, в итальянском банке "Banca Popolare del Frusinate" у Арсена Авакова лежит 148 073 евро, у его жены – 1 497 128 евро.

Глава МВД также имеет активы в драгоценных (банковских) металлах – на сумму 200 000 грн.

Наличными Арсен Аваков держит: 8000 грн, 12491 долл., 45 000 евро, 96 000 иен, 4 000 фунтов стерлингов и 350 австралийских долларов.

Его жена имеет наличными 34 000 долл., 112 000 грн, 30 000 евро, 5 790 фунтов стерлингов.

В декларации министра внутренних дел указано, что корпоративные права в "Avitalia s.r.l" он передал в управление. Аваков не отметил себя бенефициаром этого ООО, хотя есть его 100%-м владельцем.

2 года назад журналисты нашли на побережье Средиземного моря в Италии виллу Авакова. Тогда в МВД говорили, что это – туристический бизнес жены Авакова, который должен был запуститься в работу в 2019 году.

Арсен Аваков задекларировал 100% капитала ООО Avitalia s.r.l. (стоимость в денежном выражении 8 832 000), Инна Авакова – 29,17% общего капитала ООО "Подстепное Солнце" в Николаеве (стоимость – 35 000 000 грн).

Арсен Аваков имеет 12 акций ПАО ФК "Металлист". Также он является владельцем авторских прав на книги "Ленин с нами" и "Зеленую тетрадь" (на украинском, русском и английском языках).

Недвижимости и машин у Аваковых не прибавилось. Автомобилей они не имеют.

Как и ранее, Арсен Аваков задекларировал две квартиры в Харькове (657,90 кв и 70,90 кв. м), квартиру в Чугуеве Харьковской области (55,40 кв м). Супруги Аваковых имеют земельный участок в Коробочкино Харьковской области площадью 1 200 кв м.

Кроме того, с 18 декабря 2016 года министр арендует номер в гостинице в Киеве площадью 77,6 кв м.

Среди ценных вещей супруги задекларировано картины и иконы, мебель и часы, дорогие светильники и антикварное зеркало, ювелирные изделия, шубы, сумочку, вина.

Арсен Аваков является владельцем коллекции этикеток вина "Mouton-Rothchild" разных лет, около 5000 аудио-и видеозаписей, 24 золотых монет стран Европы и Америки 18-21 веков, коллекции медных, бронзовых, серебряных и золотых монет 16-21 веков территории современной Украины, территорий Российской, Австро-Венгерской, Римской империй от 2 века до н.э. до 20 века н.э. (2 661 монета).

Его жена Инна задекларировала коллекции виниловых пластинок 20 - 21 веков, серебряных и золотых монет НБУ, холодного оружия 19 - 21 столетия (9 единиц), бронзовых, чугунных, серебряных и каменных статуэток 19-20 веков, книг и печатных изданий 18-21 веков (8 220 экземпляров), а также художественный игровой набор шахмат и нард.

Ранее сообщалось, что Андрей Ермак опубликовал свою первую декларацию.

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