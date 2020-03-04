В селе Голубовка Днепропетровской области во дворе собственного дома повесилась 11-летняя девочка. Трагедия произошла во вторник, 3 марта, около 15:30 на улице Степной. Ребенка не успели спасти.

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на источники.

Уточняется, что девочка повесилась на дереве. Когда родители увидели свою дочь в петле, но перерезали веревку и занесли ребенка в дом. Однако девочка скончалась, не дождавшись приезда медиков скорой помощи. На ее шее обнаружили странгуляционную борозду от веревки, других видимых повреждений на теле нет. Причины трагедии пока неизвестны. Детали выясняют правоохранители.

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