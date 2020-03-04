Андрей Таран, Денис Малюська, Марина Лазебная и Олег Немчинов подали электронные декларации в качестве претендентов на должности в обновленном Кабинете министров Украины.

Об этом гласит информация Единого реестра деклараций, опубликованная в среду, 4 марта.

Так, Андрей Таран претендует на пост министра обороны, Денис Малюська желает остаться министром юстиции, кандидатура Марины Лазебной предложена на пост министра социальной политики, а Олег Немчинов может стать министром Кабинета министров.

Также ранее сегодня электронную декларацию подал Михаил Федоров, который вероятно оставит за собой кресло вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Украины.

Напомним, что "Страна" публиковала свой разбор основных кандидатов на посты министров в обновленном украинском правительстве. Эти кадры вчера, на экстренном заседании фракции "Слуга народа" были предложены президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также мы писали, что фракция "Слуга народа" выступает за пакетное голосование по перестановкам в Кабмине.