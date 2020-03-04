В зоне проведения операции Объеденных сил на Донбассе 3 марта погиб 25-летний военнослужащий из Черниговской области.

Об этом сообщил областной военный комиссариат на своей странице в Facebook в среду, 4 марта.

Как отмечается, во время вражеского обстрела погиб сержант Владимир Черненко, военнослужащий в/ч А4427. Погибший жил в Новгород-Северском районе Черниговской области. Его призвали на службу по контракту 1 марта 2017 года.

Как пишет "Укринформ" со ссылкой на заместителя областного военного комиссара Вадима Лильчицкого, Черненко служил старшим сержантом в 13-м батальоне 58-й бригады. Он погиб в Луганской области.

Скриншот: Facebook/Чернігівський обласний військовий комісаріат

Напомним, за сутки 3 марта на Донбассе враг семь раз нарушил режим прекращения огня. Один боец ВСУ погиб, еще пять получили ранения. В свою очередь вчера в т.н. "ДНР" заявили, что Вооруженные силы Украины за час выпустили по северу Донецка более 15 мин.

Как сообщалось, 1 марта на Донбассе противотанковой ракетой был подорван украинский военный автомобиль. Погиб один боец.