3 марта в Киеве началась серия температурных рекордов. Так, ночь на среду в столице была самой теплой за последние 140 лет.

Об этом информирует Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Сообщается, что во вторник, 3 марта, столбик термометра в Киеве после полудня поднялся до +14,8°С. Метеорологи отмечают, что предыдущий рекорд этого дня, который зафиксирован в 1997 году, был побит на полтора градуса.

Среднесуточная температура воздуха в столице побила и рекорд среднесуточных показателей - Киев прогрелся до +8,3°С. Так, температура оказалась на 0,4°С выше, чем это было в том же 1997 году.

Также сообщается о том, что высокий температурный фон позволил случиться самой теплой ночи за 140 лет метеорологических наблюдений. Утренняя температура не опускалась ниже 4,8°С - это выше рекорда 1995 года на 1,2°С.

Скриншот: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського в Facebook

Напомним, что метеорологическая зима в этом году в столице так и не наступила - 10 февраля уже началась метеорологическая весна.

Также мы писали, что последнюю самую теплую ночь за 140 лет киевляне пережили 15 февраля.