Министр времен Ющенко, менеджер Ахметова. Кто такой Иван Плачков, который может возглавить Минэнерго
62-летнего Ивана Плачкова на фракции "Слуги народа" предложили кандидатом на главу Минэнерго. Это энергетик со стажем, который большую часть карьеры работал в "Киевэнерго".
Родился в Одесской области. При Викторе Ющенко на год Плачков стал министром топлива и энергетики Украины. В команде президента занимался газовыми отношениями с Россией, которые тогда начали портиться.
Позже возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С 2012 года возглавил набсовет "Киевэенерго", когда эту компанию контролировал Ринат Ахметов.
От имени "Всеукраинской энергетической ассамблеи" призывал прекратить импорт электроэнергии из России. На этом же настаивали и у Ахметова, энергия компаний которого дороже российской.
Игорь Плачков владеет семейной винодельней "Колонист" в Болградском районе Одесской области. В интервью называл себя этническим болгарином. Любовь к вину объяснял генетической памятью.
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