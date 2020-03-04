62-летнего Ивана Плачкова на фракции "Слуги народа" предложили кандидатом на главу Минэнерго. Это энергетик со стажем, который большую часть карьеры работал в "Киевэнерго".

Родился в Одесской области. При Викторе Ющенко на год Плачков стал министром топлива и энергетики Украины. В команде президента занимался газовыми отношениями с Россией, которые тогда начали портиться.

Позже возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С 2012 года возглавил набсовет "Киевэенерго", когда эту компанию контролировал Ринат Ахметов.

От имени "Всеукраинской энергетической ассамблеи" призывал прекратить импорт электроэнергии из России. На этом же настаивали и у Ахметова, энергия компаний которого дороже российской.

Игорь Плачков владеет семейной винодельней "Колонист" в Болградском районе Одесской области. В интервью называл себя этническим болгарином. Любовь к вину объяснял генетической памятью.

Напомним, что ранее "Страна" писала, что известно о новых лицах Кабмина, которых вчера выдвинул Владимир Зеленский.

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