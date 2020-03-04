Министерство обороны Украины вместо Андрея Загороднюка может возглавить кадровый военный разведчик, генерал-лейтенант ВСУ в отставке Андрей Васильевич Таран. Сегодня исполняется 65 лет. Он имеет богатый опыт работы переговоров с сепаратистами и Россией, а его кандидатуру накануне выдвинул президент Украины.

Андрей Таран родился в семье советского военнослужащего в немецком городе Франкфурте-на-Одере. В 1977 году окончил Киевское высшее училище зенитно-ракетных войск, служил в армии.

В 1980-х окончил Киевскую военную академию ПВО Сухопутных войск, служил в Минобороны, возглавлял Главное управлении разведки до 2011 года (при правлении Азарова-Януковича). Получил степень магистра "стратегии национальных ресурсов" в Национальном университете обороны США в Вашингтоне. Свободно владеет английским. Был военным атташе при посольстве Украины в США.

В АТО представлял Украину в Совместном центре контроля и координации с россиянами (СЦКК). Проработал там несколько месяцев, был назначен в рабочую подгруппу по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы на три месяца.

В 2016 году был уволен в запас по достижению предельного возраста генеральской службы. В 2019 году на президентских выборах Таран возглавлял избирательный штаб Игоря Смешко, одним из спонсоров которого на выборах в Раду был Ринат Ахметов.

Андрей Таран. Фото: Из открытых источников

Андрей Таран подал декларацию как кандидат на должность министра обороны в новом Кабмине. В своей декларации он указал квартиру в Киеве площадью 100,5 кв.м, участок в Старых Петровцах Киевской области площадью 1198 кв.м. и авто Buick LaCrosse CXL 2013 года выпуска, приобретенный в 2014 году за чуть боле 351 тыс.грн.

Его супруга Виктория также владеет земельным участком в селе Дмитровка Киевской области площадью 1012 кв.м. и двумя автомобилями: Infiniti G35 2007 года выпуска, приобретенная в 2014 году за почти 154 тыс.грн. и Mercedes-Benz A 170 CDI 2001 года выпуска, приобретенная в 2019 году за почти 60 тыс. грн.

Доход Тарана в Минобороне составил 283 605 грн. Он также получил 184 400 в качестве пенсии, 10 250 соцпомощи и 29 477 грн как юрлицо ТОВ "Новигатор Комплект".

Наличными министр хранит 21 тыс. долларов, 5 тыс. евро и 16 154 грн. Также на Тарана открыто 11 банковских счетов, однако сумма вкладов не разглашается. У Тарана двое детей.

Ранее в Министерстве обороны пообещали забирать 18-19-летних в армию только добровольцами и сообщили, что думают про отмену призыва в армию.

Кроме того, бывший министр обороны Андрей Загороднюк заявлял ранее, что каждый офицер Вооруженных сил Украины обязан знать английский язык, чтобы служба в армии была привлекательной для военнослужащих.