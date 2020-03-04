Руслан Рябошапка, подавая декларацию кандидата на должность генпрокурора в конце августа прошлого года, мог задекларировать недостоверные сведения. Указанная в документе сумма расходов и накоплений почти в два раза превысила размер совокупного дохода.

Более того, в декларации обозначено, что семья Рябошапки в 2018 году погасила займ в размере 510 000 евро, который супруга генпрокурора взяла в кредит на дом во Франции, недавно обнаруженный "Страной", несмотря на то, что по словам Рябошапки, его жена все еще его отдает.

В связи с этим адвокат Андрей Шевченко подал в Специализированную антикоррупционную прокуратуру заявление о возможных правонарушениях, совершенных Русланом Рябошапкой. Документ оказался в распоряжении "Страны".

В заявлении указано, что, согласно с данными, отображенными в декларации Рябошапки за 2018 год, поданной 29 августа 2019 года, доходы его семьи составили 5 398 515 грн, банковские вклады 18 346 евро, финансовые обязательства - 96 000 евро, расходы на приобретение машины - 979 200 грн, расходы на погашение основной суммы кредитов и процентов за их пользование - 552 495 евро.

По среднему курсу в 2018 году - 31,714 грн за 1 евро - на погашение займов семья потратила 17 521 826 грн. Таким образом, общие расходы семьи за 2018 год составили 18 501 026 грн. При этом общий совокупный доход семьи за 2018 год составил 5 398 515 грн. Кроме того, у супругов появились накопления на сумму 18 346 евро (581 825 грн ) и 5 014 грн, что в целом составило 586 839 грн. Так, совокупный доход семьи Рябошапки за 2018 год меньше, чем имеющиеся в его семье накопления и расходы, на сумму 13 102 511 грн.

Между тем, в многочисленных выступлениях перед журналистами Рябошапка заявлял, что сейчас кредит для приобретения дома во Франции не погашен, по нему необходимо выплатить еще больше 400 тысяч евро. Между тем, в поданной 29 августа 2019 года декларации за 2018 год отображен размер оплаченных средств в счет основной суммы кредита полученного женой Рябошапки Бартовщук О. А. 7 декабря 2016 года в Caisse de Credit Mutuel Іtraіbourg Europe в сумме 510 000 евро.

Таким образом, в заявлении указано, что Руслан Рябошапка совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 366-1 УК Украины - декларирование недостоверной информации.

"А если кредит, полученный Бартовщук в сумме 510 000 евро, действительно оплачен, а из обнародованных деклараций видно, что официальных доходов и сбережений семьи Рябошапки не хватило бы на выплату такой значительной суммы денег - разница составляет 13 102 511 грн - можно допустить, что Рябошапка, работая до лета 2017 года членом НАПК, получил непровомерную выгоду за совершение или несовершение действий с использованием своего служебного положения, то есть правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 368 УК Украины", - говорится в заявлении в САП.

Поэтому заявитель просит внести в Единый реестр досудебных расследований данную информацию и передать это дело в НАБУ.

Фото: "Страна"

Напомним, в конце февраля "Страна" нашла особняк Рябошапки во Франции рядом с мишленовским рестораном, где подают хрустящих голубей.

Также мы писали о всей недвижимости генпрокурора Рябошапки: доме около Межигорья, прописке в общаге и коттедже под Страсбургом.

Кроме того, сообщалось, что в Раде сегодня не уволят Рябошапку. Нардепы собирают голоса, чтобы сделать это завтра.