Количество зараженных коронавирусом в Украине будет расти - ВОЗ

Вероятность того, что в Украине, после появления первого инфицированного, количество зараженных смертельным коронавирусом будет расти, является высокой.

Об этом в среду, 4 марта, рассказал представитель Всемирной организации здравоохранения Ярно Хабихт на брифинге в пресс-зале Кабмина Украины.

"Важно подчеркнуть, что вероятнее всего мы станем свидетелями большего количества случаев заболевания в Украине. Однако суть заключается в готовности здравоохранения Украины противодействовать вспышкам этого заболевания", - заявил Хабихт.

Видео: YouTube/ КабМін

Напомним, что первый случай коронавируса в Украине был зафиксирован вчера в городе Черновцы. Потерпевшим от заболевания, спровоцированным вирусом COVID-19, стал мужчина, который недавно посещал Италию.

Стоит отметить, что сегодня в Черновицкую областную клиническую больницу привезли еще двух людей с подозрением на заражение коронавирусом.

Ранее "Страна" публиковала основные факты о коронавирусе и рассказала о главных способах уберечься от смертельной болезни.