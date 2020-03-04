Перед началом внеочередного заседания Верховной Рады, запланированном на 16:00 4 марта, президент Владимир Зеленский встретится с фракцией "Слуги народа".

Об этом со ссылкой на источник в парламенте пишет "Интерфакс-Украина".

Сообщается, что встреча главы государства с фракцией назначена на 14:30. Также Зеленский будет присутствовать и выступать на внеочередном заседании парламента, на котором ожидается рассмотрение кадровых изменений в Кабинете министров и отчет руководителей правоохранительных органов.

Напомним, прошлое заседание фракции "Слуги народа" состоялось вечером 3 марта. На нем присутствовал Зеленский, он предложил нового премьера и министров.

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