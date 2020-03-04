Сегодня, 4 марта, в главном матче 21 тура чемпионата страны по футболу встретятся донецкий Шахтер и команда-сенсация Днепр-1.

В прямом эфире эту игру покажет канал Футбол 1. Начало трансляции со стадиона ОСК "Металлист" в 18.55.

Матч обещает быть не просто горячим, а очень и очень жарким. В прошлом туре "горняки" проиграли полтавской Ворскле (0:1) и теперь горят желанием доказать, что осечка была случайной.

А Днепр-1 в 20 туре буквально нокаутировал киевское Динамо (3:1) и тоже будет не прочь снять скальп еще с одного гранда украинского футбола.

Свои коррективы в игру может внести и то обстоятельство, что "горнякам" 12 марта предстоит первый матч 1/8 Лиги Европы с немецким Вольфсбургом. И Луиш Каштру может воспользоваться игрой с Днепром-1 для шлифовки некоторых нюансов и проверки новых игроков.

Ранее "Страна" сообщала, что Шахтер начал свободную продажу билетов на домашний матч с Вольфсбургом.