Европейское оборонное агентство (ЕОА) заявило, что один из его сотрудников заражен коронавирусом и отменило все свои встречи до 13 марта. Это первый случай заболевания в офисах ЕС в Брюсселе.

Об этом сообщает EURACTIV.

Решение Агентства было основано на новых рекомендациях, полученных межведомственной медицинской комиссией ЕС. Агентство позднее вернется к вопросу о переносе заседаний, которые были отменены.

Согласно источнику, который говорил с EURACTIV на условиях анонимности, высокопоставленный сотрудник EОA, заразившийся вирусом, вернулся из поездки в Италию на прошлой неделе. После поездки в Италию у него была встреча с примерно 30 официальными лицами из других учреждений ЕС на прошлой неделе, которая длилась примерно четыре часа.

Чиновник почувствовал себя плохо в субботу (29 февраля) и получил положительный результат на COVID-19, сказал источник.

Член военного штаба Европейской службы внешних действий (EEAS), который присутствовал на встрече, начал испытывать симптомы и теперь ждет результатов теста, добавил источник. Он далее сообщил, что другие участники совещания с тех пор провели другие совещания и/или совершили поездки.

Другие учреждения ЕС приняли меры предосторожности, попросив сотрудников, которые путешествовали в районах, затронутых новым коронавирусом, не ходить в свои офисы и вместо этого работать дома.

Напомним, что в Польше подтвердили первый случай заражения коронавирусом.

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