Жена заболевшего коронавирусом жителя Черновцов здорова и никаких признаков болезни у нее не зафиксировано. Такое заявление сделала заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак, назвав фейком сообщения СМИ о том, что у женщины тоже выявлен коронавирус.

Об этом сообщает местное издание "Молодой буковинец".

По словам чиновников и медиков, у женщины взяли анализы, которые отправят отправят на исследование. Сейчас она госпитализирована и будет находиться в обсервации в течение двух недель.

Напомним, житель Черновцов, у которого диагностировали новый коронавирус, по состоянию на утро 4 марта чувствует себя лучше. Температуры у него уже нет, но остается небольшой кашель.

Также мы сообщали, что в Черновцах в больницу привезли еще двух пациентов с подозрением на коронавирус. Теперь спецодежду водителей "скорой" сожгут.