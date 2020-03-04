64-летнего Сергея Бессараба утвердили на должность главы Минветеранов. Это кадровый военный, замначальника Генштаба ВСУ.

Закончил военную академию им. Фрунзе в Москве. При президенте Викторе Януковиче, в 2012 году, стал первым заместителем командующего Сухопутных сил.

Попал под люстрацию в 2014 году, но уже через год стал командующим силами АТО. Выдал приказ о запрете на вывоз оружия из зоны боевых действий. Также волонтеры обвиняли Бессараба в том, он запретил открывать ответный огонь.

С 2017 года - замначальника Генштаба ВСУ. Выступая в Раде, заявил, что летом 2014 года было проведено более 40 операций, которые помогли освободить 70% оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей".

Декларация Бессараба довольно скромная - служебная квартира в Киеве, земельный участок в Черниговской области. В гараже - Toyota Camry 2007 года выпуска, на жену записан Mitsubishi Padgero 2008 года выпуска. Главные источники дохода - зарплата и пенсия.

Напомним, что депутаты "Слуги народа" хотят проголосовать за новый Кабинет министров одним пакетом.

Как сообщала "Страна", в Раде сегодня не будут увольнять главу Офиса генпрокурора Руслана Рябошапку. Депутаты собирают голоса, чтобы проголосовать завтра.