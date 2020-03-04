Vodafone Group и Vodafone Украина продолжат взаимовыгодное сотрудничество. В рамках нового соглашения украинская компания продолжит работу под брендом Vodafone в течение следующих пяти лет. Опираясь на глобальный опыт международного телекоммуникационного оператора, Vodafone Украина планирует внедрять в Украине новые технологии и развивать инновационные услуги.

Новое стратегическое партнерство предоставляет Vodafone Украина доступ к международной экспертизе Vodafone в таких сферах, как ИТ-трансформация, Интернет вещей и услуги на базе 5G. В рамках сотрудничества также планируется запуск национального покрытия 4G.

Благодаря сотрудничеству в прошедшие 5 лет, Vodafone Украина уже получила эксклюзивный доступ к ряду продуктов и услуг, открывающих новые возможности для украинских клиентов: доступные роуминговые тарифы, прозрачные услуги, высокий уровень надежности и безопасности сети, а также включение Украины в глобальную IoT платформу Vodafone, мирового лидера в области Интернета вещей. Как полноправный участник глобальной программы Vodafone Partner Markets, Vodafone Украина может пользоваться особыми условия кооперации с глобальными поставщиками и телекоммуникационными операторами по всему миру. Это откроет новые возможности для украинского рынка и позволит украинским клиентам пользоваться всеми преимуществами сервиса Vodafone, доступного во многих странах мира.

Vodafone Group поделится своей международной экспертизой в вопросах эксплуатации, оптимизации сети и внедрения высококачественных услуг 4G. Украинские компании смогут воспользоваться уникальными разработками Vodafone, такими как экосистема IoT, big data аналитика и облачные сервисы.

Международный опыт Vodafone в области внедрения новый технологий и услуг на базе 4G и 5G откроет новые возможности для развития цифровых сервисов в Украине, даст толчок развитию цифровой экономики в стране и будет способствовать выходу украинского рынка телекоммуникаций на качественно новый уровень.

Как отметил CEO Vodafone Partner Markets Диего Массидда: "Мы успешно сотрудничали с Vodafone Украина в течение последних пяти лет, и рады будем продолжить наше сотрудничество. Наша вовлеченность в бизнес, показателем которой является успешный запуск целого ряда инновационных тарифов и услуг под брендом Vodafone, будет приносить все большие выгоды людям и бизнесу по мере внедрения цифровых услуг и распространения скоростного интернета".

По словам генерального директора Vodafone Украина Ольги Устиновой: "Ключевыми результатами нашего партнерства стали эффективное строительство и запуск сетей нового поколения в Украине, а также доступ Украины к глобальной платформе Интернета вещей.

В последние годы Украина фактически импортировала цифровые технологии, платформы, решения. Надеюсь, что следующие несколько лет станут для Украины окном возможностей на мировом рынке цифровых решений. Мы накопили основательные знания в области ИТ, IoT и дата аналитики, которые могут быть востребованы на других рынках присутствия Vodafone".

Впервые компании заключили расширенное соглашение о партнерстве в 2015 году.