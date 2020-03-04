"Слуги народа" хотят проголосовать за новый Кабмин пакетом
Состав обновленного правительства будет принят пакетом
Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает издание УНИАН в среду, 4 марта.
Так, во фракции "Слуга народа" ожидают, что решение по новому составу Кабинета министров депутаты примут одним голосованием.
Ранее мы писали о новом документе для депутатов фракции "Слуга народа", который призван помочь народным избранникам ответить на вопросы СМИ касательно сегодняшней смены правительства.
Также "Страна" подробно разбирала возможные кандидатуры на должности в обновленном Кабмине.