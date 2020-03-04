Состав обновленного правительства будет принят пакетом

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает издание УНИАН в среду, 4 марта.

Так, во фракции "Слуга народа" ожидают, что решение по новому составу Кабинета министров депутаты примут одним голосованием.

Ранее мы писали о новом документе для депутатов фракции "Слуга народа", который призван помочь народным избранникам ответить на вопросы СМИ касательно сегодняшней смены правительства.

Также "Страна" подробно разбирала возможные кандидатуры на должности в обновленном Кабмине.