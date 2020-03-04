Президент РФ Владимир Путин может уже 18 марта подписать изменения российской Конституции, которые во втором чтении Госдума рассмотрит 10 числа. Это день аннексии Крыма.

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет РБК.

Законопроект о поправках в Конституцию РФ в Совете палаты в Совете Федерации обсудят 10 марта, в тот же день его примут во втором чтении в Госдуме. А уже на следующий день, 11 марта, документ одобрят в третьем чтении в нижней палате, тогда же состоится рассмотрение документа на пленарном заседании в Совете Федерации.

12 марта законопроект рассмотрят в региональных заксобраниях. По закону поправки к главам 3–8 Конституции вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Федерации. Результаты голосования регионов устанавливаются верхней палатой, и планируется, что 14 марта их утвердит Совет Федерации.

После этого законопроект подпишет Владимир Путин, это может произойти 18 марта, в день незаконной аннексии Крыма. После этого документ отправят в Конституционный суд РФ. Тот не позднее семи дней со дня запроса обязан дать заключение. В случае невыявления судом несоответствий проводится общероссийское голосование, которое запланировано на 22 апреля. При поддержке поправок более чем 50% участников голосования они вступят в силу.

Напомним, Путин поддержал идею всенародного референдума по поправкам Конституции в день рождения Ленина.

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