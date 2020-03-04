Вице-премьер Денис Шмыгаль, которого во вторник вечером, 3 марта, президент Украины Владимир Зеленский, предложил на должность премьер-министра Украины, на встрече с главами фракций Верховной Рады сообщил, что несколько человек отказались от постов в его правительстве.

В частности, это касается Олега Коростелева (возможный министр промышленного развития и оборонного комплекса), Романа Жуковского (возможный глава Минэкономики) и Тимофея Милованова (МинАПК).

Об этом в среду, 4 марта, сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Шмыгаль на встрече с главами фракций сказал, что Коростылев, Жуковский и Милованов отказались от предложенных им постов в его правительстве", - написал Алексей Гончаренко.

Напомним, ранее "Страна" в Раде уже собрали 227 голосов за отставку генпрокурора Рябошапки.

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