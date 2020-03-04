Сегодня, 4 марта, в Раде будут менять премьера и большинство министров. Формальные препоны для этого сняты - премьер Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

Список новых имен вчера перечислил президент (подробнее о каждом - в материале "Страны"). И даже если к вечернему голосованию что-то поменяется, то в целом история понятна - Кабмин так или иначе обновится.

Поэтому более серьезная интрига закручивается не с министрами. А с руководителями ряда силовых ведомств, которых давно обозначили на выход - генпрокурором Русланом Рябошапкой и шефом НАБУ Артемом Сытником. Оба исключительно неэффективны на ниве борьбы с коррупцией и обещанных Зеленским посадок.

А в последнее время оба ведомства начали интриговать против ГБР, которое ведет дела против экс-президента Петра Порошенко. Офис Генпрокурора, в частности, на днях заблокировал первые подозрения бывшему гаранту.

Определяющей для всей силовой вертикали, конечно, является должность Рябошапки, который замыкает на себе все "пидозры" - а следовательно решает, будут ли посадки.

Зеленский вчера, на встрече с фракцией, даже озвучил своего кандидата на эту должность - депутата "Слуги народа" Сергея Ионушаса. Который вел юридическое сопровождение "Квартала" и является доверенным лицом лично президента.

Однако перед голосованием, запланированным на среду, Зе предложил заслушать отчеты обоих силовиков. Оставляя как бы шанс, что их еще могут и не снять с должностей. А сегодня поступила информация, что голосование по Рябошапке вообще могут перенести на четверг.

Формальная причина - изначально вопрос снятия силовиков не был внесен в повестку внеочередного заседания Рады. И поэтому, согласно регламенту, рассматривать их оставку сегодня нельзя.

Фактическая же причина - колебания президента. Они стали заметны на фоне другого процесса - открытого вписывания Запада за Рябошапку. И сейчас, после того, как подул "западный ветер", голосование по его и Сытника кандидатуре находится под большим вопросом.

Снимут ли в итоге генпрокурора и шефа НАБУ - разбиралась "Страна".

Две встречи с послами

Вчера днем, на волне слухов об отставке Рябошапки, посольство США опубликовало твит, который недвусмысленно намекал на то, что генпрокурор - хороший.

"Мы с нетерпением ждем сегодняшнюю встречу послов стран "Большой Семерки" (G7) с генеральным прокурором Рябошапкой, чтобы обсудить значительный прогресс, которого он достиг в реформировании Офиса генерального прокурора", - сказано в сообщении.

Позже Рябошапка опубликовал фото в компании послов "семерки".



В сообщении Офиса генпрокурора говорилось, что послы настаивают на продолжении запущенных Рябошапкой реформ.

Интересно, что в этот же день с теми же послами встретился глава Офиса президента Андрей Ермак. В сообщении ОП ничего о генпрокуроре не говорится. Но совпадение очевидное.

По информации "Страны", тема не только Рябошапки, но и Сытника послами на самом деле поднималась.

"Очень жесткое давление сейчас оказывается на Зеленского со стороны Запада, чтоб не увольнять Рябошапку и Сытника. Вчера именно по этому поводу послы стран большой семерки встречались с Ермаком", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

Западный тыл Рябошапки и Сытника

О том, что Сытник - западная креатура, известно достаточно давно. Насчет Рябошапки же сначала были сомнения. Причем, даже у Зеленского, который в телефонном разговоре с Дональдом Трампом называл его "100% своим человеком".

Это уже тогда было не совсем так: Рябошапку в команду Зе привел Андрей Богдан. А после своего назначения генпрокурор сразу стал проводить линию не столько Зеленского, сколько гранатовых структур, связанных с западными посольствами. Так, он завернул подозрение в убийстве радикалу Сергею Стерненко (как это делали и его предшественник Луценко), долго отказывался выписывать "пидозру" депутату "ЕС" Софии Федыне и буквально на днях не согласовал подозрения самому Порошенко.

При этом еще с осени Рябошапке начали оказывать знаки внимания американцы. На отчете генпрокурора о реформах в его ведомстве рядом, во главе стола, восседал временный поверенный США Уильям Тейлор.

А всю рекламу Офиса генпрокурора в Facebook, как выяснила "Страна", оплачивало через фирму-грантоеда посольство США.

Внимание американцев к посту генпрокурора понятно: это ключевая фигура для привлечения к уголовной ответственности депутатов и чиновников. Особенно после отмены депутатской неприкосновенности, когда все нардепы оказались по сути под властью Рябошапки.

По той же причине они держатся за Сытника. НАБУ, которому подследственны те же депутаты и чиновники, в связке с генпрокуратурой - эффективный инструмент давления на власти страны.

То есть сейчас идет борьба за то, будут ли суверенными силовые структуры государства. И этот вопрос для Зе пожалуй важнее, чем даже Кабмин. Поскольку без эффективного правоохранительного контроля власть Зеленского в Украине будет номинальной. И достаточно быстро будет утрачена.

Да и для Запада вопрос генпрокурора и главы НАБУ более принципиальный, чем формирование Кабмина. На экономическую политику правительства можно влиять через МВФ и другие рычаги.

А вот силовой блок - это более сложная конструкция с точки зрения внешнего воздействия. Здесь нужно ручное управление нужными людьми на месте. А потому и пытаются западные послы удержать в своих креслах Рябошапку и Сытника

В общем для Зеленского наступает момент истины - поддастся ли он давлению Запада или пойдет наперекор.

Колебания по этому вопросу видны и в правящей партии. Комитет по правоохранительной деятельности сегодня не стал рекомендовать Раде уволить Рябошапку. И предложил депутатам самим решать этот вопрос на заседании всего парламента.

То есть вынес решение "и нашим, и вашим". Что говорит о полной неопределенности у фракции в данном вопросе.

Снимут ли "слуги народа" Рябошапку и Сытника

"Страна" опросила депутатов правящей партии о перспективах замены генпрокурора. Все они допускают, что голосования сегодня может и не быть и ждут политического решения президента.

Алексей Устенко, депутат фракции "Слуга народа":

- По поводу Генерального прокурора Рябошапки интуитивно чувствую, что голосование сегодня будет. По Сытнику вопрос открытый. Еще не обсуждали, но будем смотреть. Сегодня в 14:00 заседание фракции, там и обсудим. Я вижу, что Генеральный прокурор не подписывает очень много подозрений чтобы, коррупционеры были задержаны. Я как гражданин Украины хочу, чтобы те, кто разворовывали армию понесли полную ответственность за свои действия. Если задаться вопросом – чувствуют жители Украины себя в безопасности? Наверное недостаточно. Будем разбираться кто во всем виноват. Если голосование по этим вопросам вынесут в зал, я буду руководствоваться коллегиальным решением. Мы же одна команда.

Александр Дубинский, депутат фракции "Сулга народа":

- Думаю, что сегодня или завтра голосование касательно отставки Генерального прокурора Руслана Рябошапки и Директора НАБУ Артема Сытника вынесут в зал. Подписи "за" их отставку собраны, политическое решение за президентом. Если рассматривать силовой блок в целом, считаю, что только Арсен Аваков профессионально выполняет свои обязанности поэтому поддерживаю сохранение его на должности. Остальных мальчиков – зайчиков нужно в отставку".

Ирина Верешук, депутат фракции "Слуга народа":

- Решение о вынесении в зал будет приниматься после отчета Рябошапки и Сытника. Мне сейчас непонятно, что они сделали, а что нет, и что и кто им мешает. Я не знаю почему нет посадок и как это объяснять нашим избирателям, поэтому хочу услышать отчет. В силовых ведомствах руководители и простые следователи зарабатывают достаточно хорошо, чтобы работать эффективно. Социология нам показывает, что уровень доверия к нам падает, а работа этих органов влияет на уровень доверия к нам. Если я не услышу ответов на вопросы, которые мы им зададим, я буду голосовать "за" их отставку ".

Святослав Юраш, депутат фракции "Слуга народа":

- Я думаю, что сегодня в зал не вынесут вопрос касательно отставки Генерального прокурора Руслана Рябошапки и руководителя НАБУ Сытника. Сегодня самый главный вопрос –это Кабмин. Рябошапку делегировал президент, считаю, что и президент должен дать оценку его работы. Я разделяю критику многих коллег, что посадок должно быть больше, но я хочу, чтобы мы непросто бросали за решётку, а делали это процедурно, а для этого нужно время. Я уверен, что президент также недоволен тем, что многие кто создал нашу реальность, не несут за это наказание. Если все же вопрос вынесут в зал, руководствоваться буду коллегиальным решением.

Виталий Безгин, депутат фракции "Сулга народа":

- Сначала депутаты заслушают отчет представителей силового блока, а уже тогда мы будем решать выносить в зал вопрос их отставки или нет. Вчера на фракции мы не обговаривали силовиков, а именно работу Генерального прокурора Рябошапки и руководителя НАБУ Сытника, в контексте отставок. Есть вопросы к НАБУ, Сытник на должности давно и у него было время показать результат, а вот к Рябошепке их не так много. Конечно, сейчас все говорят, что весна пришла, а посадок нет. Поэтому разговор будет жесткий. Сказать, как я буду голосовать не могу, посмотрю какое решение примет фракция, а фракция большая и настроения разные.

Роксолана Пидласа, депутат фракции "Слуга народа":

- Так, как я трактую закон, вынесение сегодня голосования за отставку Рябошапки и Сытника невозможно. Голосование за отставку руководителей силовых ведомств не было предусмотрено в письме, которым президент попросил созвать внеочередное заседание. Если все же такой вопрос на голосование вынесут, буду голосовать согласно решения фракции. У нас есть правило. Если 70% фракции поддерживают решение, значит все в зале голосуют согласно решения фракции.

Александр Качура, депутат фракции "Слуга народа":

Уже собрано 227 подписей за отставку Генерального прокурора. Есть много претензий к его работе. Понятно, что реформа, которая им запущена, а это переаттестация прокуроров и создание Офиса Генерального прокурора, требует времени. Но претензия в том, что подозрения, которые лежали у него на столе он почему-то не подписывал. Запрос общества – это справедливость. Сегодня рассмотрение вопроса об отставке маловероятно, есть регламентные процедуры. Но я не исключаю, что вопрос об отставке Генерального прокурора сегодня вынесен в зал. Если это произойдет, то я буду голосовать "за" его отставку".

"Зеленскому не нравится, когда на него давят"

Эксперты прокомментировали "Стране" вероятность отставки Рябошапки и Сытника в свете давления посольств.

"Вероятность их отставки очень высокая. Дело в том, что Зеленскому не нравится, когда на него давят. Он же не Порошенко, он не боится ни американское посольство, ни каких-то других покровителей соросят", - считает политолог Владимир Фесенко.

"Лично у Зеленского по ГПУ и НАБУ есть установка - они должны обеспечить посадки и прекратить саботировать дела. Поэтому дело не в защите Запада. Если и Сытник и Рябошапка дадут весомые гарантии, не какие-то там пустые обещания, а конкретные обязательства, что теперь они будут хоть землю рыть, тогда у них есть шанс остаться. В другом случае их заменят. Особенно большая вероятность увольнения Сытника. Я не юрист и не могу оценивать юридические обстоятельства, о которых многие говорят, что, якобы, его нельзя уволить. Отношение к нему и его работе крайне негативное. Что касается Рябошапки, он повторил ошибки Богдана. Зе очень не любит конфликтов в своей команде. В его представлении все должны работать единым фронтом. Сказано, установка на посадки, необходимо ее выполнять. Я считаю, что у этих правоохранителей очень низкие шансы остаться, и это возможно только в том случае, если они сейчас полностью поменяют линии поведения", - считает эксперт.

По мнению его коллеги Руслана Бортника, Сытника президент в принципе может уволить хоть сегодня. Но очевидно, что продолжаются торги с Западом и есть большая проблема - нужно будет заново проводить конкурс, а своих представителей, которых можно отправить на этот конкурс у Зеленского нет.

"По моей информации, вопрос Рябошапки также близок к решению. Для самого Зеленского очень важно не пойти на поводу у Запада в этом вопросе, и назначить новых лиц. Для него это единственная возможность в ближайшем будущем выполнить общественный запрос на посадки. Этот запрос очень велик, и он давит на всю команду Зеленского. Чтобы они не делали, перед ними маячит вопрос, почему никто не сидит. Только со сменой глав правоохранительных органов этот запрос можно реализовать. Для нового генпрокурора и нового главы НАБУ хоть и будет определена зона их свободы, но будет также определен круг лиц, которых уже давно есть все основания посадить", - говорит Бортник.