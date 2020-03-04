Должность главы Министерства социальной политики предложили Марине Лазебной. Ранее она возглавляла Государственную соцслужбу, которая мониторит соцвыплаты в Украине.

Марина Лазебная родилась в селе Песковка Киевской области. Получила диплом "экономиста-менеджера". Кандидат экономических наук.

В 2011-2013 годах работала председателем департамента Минсоцполитики, в 2013-2014 годах возглавляла Государственную службу занятости. Проработала на этой должности около года, пока госструктуру не расформировали.

Пик карьеры госслужащей пришелся на годы правления премьер-министра Николая Азарова и президента Виктора Януковича. После ухода с госслужбы, Лазебная зарегистрировала ФЛП и занималась консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.

По данным "Страны", в 2015 году Лазебную пытались назначить теневым министром соцполитики по рекомендации "ахметовской" части "Оппозиционного блока". Не исключено, что протекцию Лазебной в нынешнем Кабмине составили люди Рината Ахметова.

В декларации у Лазебной указаны несколько квартир в Киеве - площадью 69,8 кв.м, записанная на супруга и еще одна квартира 63,1 кв.м, которой она владеет вместе с сыном Олегом. В селе Песковка на нее записана часть квартиры площадью 40,5 кв.м, часть дома площадью 103 кв.м. и участок 1 018 кв.м. Также у нее есть однокомнатная квартира в России, купленная в 2009 году.

Муж - Игорь Лазебный, они воспитывают сына Олега. В собственности мужа Лазебной - автомобиль Audi Q7 2017 года выпуска, стоимостью 2,4 млн грн. У ее сына - Lexus RX 200T 2017 года выпуска стоимостью почти 1,7 млн. грн.

Как частный предприниматель Лазебная указала доход в размере почти 700 тысяч грн. и чуть более 30 тыс. грн. на счету в банке. Марина Лазебная также является одной из основателей ОО "Новый социальный выбор" и "Социальный порядок".

Прежде пост главы Министерства социальной политики Украины занимала 34-летняя Юлия Соколовская. Ее назначили 29 августа 2019 года.

В декабре она получила 217 тысяч гривен. И упрекнула украинцев в нежелании самим копить на старость.