В Верховной Раде нардепы от фракции "Слуги народа" уже собирают подписи в поддержку проведения внеочередной сессии парламента в четверг, 5 марта, в 18:30. На ней должен рассматриваться вопрос об отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Ожидалось, что сегодня вечером, 4 марта, на своем внеочередном заседании Верховная Рада будет решать судьбу генерального прокурора. Однако, это произойдет, судя по всему, завтра. При этом они уже собрали 227 подписей за отставку Рябошапки. Также нам стало известно, что за отставку Руслана Рябошапки, есть голоса депутатов от всех фракций, кроме "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

О том, Рябошапку сегодня вряд ли уволят, Telegram-каналу PavlovskyNews заявил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

Он подтвердил, что за отставку Руслана Рябошапки уже есть 227 голосов. Причем поддержка есть и со стороны других партий. Однако должны завершится процедуры, поэтому увольнение главы ГПУ сегодня маловероятно.

"Причиной того, что родилось это постановление стали неоправданные надежды общества и представителей правящей партии на генерального прокурора. У него лежали готовые подозрения, которые ему оставалось только подписать, но он этого не сделал", - уточнил Качура. Он пояснил, что речь идет о привлечении к ответственности топ-чиновников.

Видео: t.me

Напомним, что постановление о недоверии Рябошапке зарегистрировали в Раде.

Также читайте о том, что на фоне возможной отставки Рябошапка выложил фото с послами "Большой семерки".