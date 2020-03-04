Еще шестерых человек в Украине обследуют медики в связи с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга в Киеве.

"В Украине находятся на обследовании шесть подозрений на коронавирусную инфекцию. Эти люди изолированы. Некоторые образцы биоматериала находятся в референс-лаборатории Центра общественного здоровья, некоторые будут доставлены в течение среды",- сказал он.

По словам Ляшко, состояние госпитализированного с коронавирусом в Черновцах мужчины удовлетворительное.

"Никаких симптомов пневмонии нет, кашель ослабляется, температуры нет. Он находится под наблюдением врачей и далее будет находиться в изоляции",- сказал замминистра.

Ранее "Страна" писала о том, что медики Черновцов рассказали о появившемся аппетите у больного коронавирусом.

Также мы сообщали, что еще четыре страны, кроме Украины, заявили о первых случаях коронавируса.