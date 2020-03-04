Сегодня вечером, 4 марта, на своем внеочередном заседании Верховная Рада попытается отправить в отставку правительство Алексея Гончарука и будет решать судьбу генерального прокурора Руслана Рябошапки.

По тем новостям, которые поступают сейчас из Рады, он может лишиться своего кресла. Об этом передает из парламента корреспондент "Страны".

"За отставку Руслана Рябошапки собрали уже 227 подписей", - рассказал наш источник во фракции "Слуга народа".

Так же нам стало известно, что за отставку Руслана Рябошапки, есть голоса депутатов от всех фракций, кроме "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

Теперь рассмотрение этого вопроса перейдет в правоохранительный Комитет Рады, который и вынесет свой вердикт по итоговому голосованию.

Напомним, "Страна" уже рассказывала, что на фоне возможной отставки генпрокурор Руслан Рябошапка выложил фото с послами стран "Большой семерки".

Так же мы в материале "Блокируют пидозру Порошенко, забирают дела, ставят на прослушку" выяснили, как НАБУ и генпрокурор Рябошапка воюют против Госбюро расследований.