Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский подаст в отставку, если его ведомство разделят на два, как об этом заявляли депутаты "Слуги народа" по итогам вчерашнего заседания фракции.

Об этом информируют источники издания "Новое Время" в среду, 4 марта.

Сообщается, что министр сложит свои полномочия в случае разделения ведомства на Министерство культуры и Министерство спорта. Также известно, что никаких кандидатур на место Бородянского пока не рассматривается.

Планировалось, что Бородянский будет руководить Министерством культуры, а за спорт будет отвечать другой министр. Так, по информации СМИ, спортивное ведомство может возглавить Вадим Гутцайт, вице-президент Федерации фехтования Украины.

Немногим ранее вице-премьер Денис Шмыгаль, которого во вторник вечером, 3 марта, президент Украины Владимир Зеленский, предложил на должность премьер-министра Украины, на встрече с главами фракций Верховной Рады сообщил, что несколько человек отказались от постов в его правительстве. В частности, это касается Игоря Коростелева (возможный министр промышленного развития и оборонного комплекса), Романа Жуковского (возможный глава Минэкономики) и Тимофея Милованова (МинАПК).

Напомним, что сегодня стало известно о возможном уходе с должности Министра образования и науки Анны Новосад.

Также мы писали, что на внеочередном заседании Верховной Рады сегодня депутаты рассмотрят обновление правительства страны.