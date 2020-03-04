Первый случай коронавируса в Черновцах взбудоражил всю Западную Украину.

"Вы слышали, уже в Черновцах?" - только и обсуждают во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске.

В местных аптеках уже пропали маски (во львовских группах в соцсетях их продают по 30 грн за штуку), а львовяне начали штурмовать супермаркеты.

"Скупают крупы, колбасу, паштеты, муку, консервы, спички. Особенно много пенсионерок. А еще большой спрос на вино, в основном среди молодежи, мы шутим, что для профилактики берут. Уже сделали новый крупный заказ продуктов, ждем завоз. Но страшно представить, если коронавирус начнет распространяться, сметут все прилавки", - рассказал "Стране" менеджер одной из сети супермаркетов во Львове Игорь Пиддубный.

Истерию подогревает черновицкая история, когда соседи устроили "майдан" у подъезда, в котором живет жена зараженного коронавирусом, после чего ее забрали в больницу. Уже даже появился термин - "коронабулинг", то есть травля больных "короной".

Во Львове тоже готовы "майданить", если в городе появится зараза.

"Я понимаю людей, которые требовали забрать женщину в больницу. Никто не хочет подцепить опасную болячку, от которой нет гарантии, что вас вылечат в наших больницах, где даже бинтов нет. Поэтому да, если узнаю, что мой сосед болен, также буду требовать забрать его в больницу и заставлю мыть подъезд хлоркой", - говорит сотрудник из львовских жэков Максим Немыря.

Часть львовян, в основном из интеллигенции, при этом троллит соотечественников за панику. Говорят: за травлю коронабольных стыднго, особенно учитывая патриотичность и набожность "западенцев".

"Интересно, а во время митинга в Черновцах Небесную сотню чествовали!?" - иронизирует львовская журналистка и активистка Виктория Балицкая.

"Больше всего пугает следующий шаг "простых граждан", которые "борются за свое здоровье" и знают "состояние нашей медицины". Будут дома жечь или камнями забрасывать? По сравнению с этим коронавирус - невиннее насморка", - возмущается львовянка Леся Гавришко.

На Западной Украине также говорят о том, что никто не готов к борьбе с коронавирусом.

"Учитывая Черновцы, теперь добавится еще одна проблема: если заболеет человек, то будет сидеть тихо дома, потому что придут толпы с шинами под окна. А тем временем власть заявляет, что готова к встрече вируса...", - пишет журналистка Галина Терещук.

"Украина оказалась не готова к такому вызову, как просто карантин. Но она ко всему не готова, к войне тоже не была готова. Готовой ее сделали и мы. Не только власть. Так как теперь жить? Бросать сограждан? Копать их от себя, как паршивых собак?Какие у страха все же большие и уродливые глаза. Люди выписывают футуристическую апокалиптическую ерунду о массовом вымирании украинцев от коронавируса. А посмотрите статистику, сколько ежегодно от туберкулеза умирает на дорогах в ДТП, от алкоголизма и наркомании, от врачебных ошибок, которые навеки останутся невыясненными, от отравлений угарным газом.

"Отечественный коронавирус" уже давно выкашивает нацию. И ни перекрытий дорог, ни митингов. Самое жуткое, что все эти люди, которые кричат ​​"Геть", считают себя христианами",- написала на своей странице в Facebook Виктория Балицкая.

Источники во львовской обладминистрации сказали "Стране", что для приема больных коронавирусом готовят госпиталь в Винниках, тот самый, где пели гимн, когда узнали, что к ним не привезут эвакуированных из Уханя украинцев.

"При этом среди медперсонала идет сопротивление. Что будет, как только во Львове появятся первые случаи, сложно представить, зная, как наши люди сразу берутся за шины. Паника уже усилилась, ведь болезнь совсем рядом, в Черновцах, и ясно, что рано или поздно и до Львова доберется, особенно когда заробитчане начнут возвращаться на Пасху в апреле. Город может ждать коллапс из-за протестов, и полицию уже усиленно готовят к всплеску протестов", - говорит источник.