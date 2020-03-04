Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет, который не войдет в новый состав Кабинета министров, предлагает ввести нанесение специального 2D-кода на лекарства для избежания их подделки.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Одним из топ-проектов для меня - борьба с поддельными лекарствами... На упаковке с лекарством (начнем, скорее всего, с рецептурных) будет наноситься специальный 2D-код. Этот код "активируется" при производстве и деактивируется при продаже", - написал Дубилет.

По его словам, точный объем черного рынка лекарств оценить сложно, но один эксперт приводил ему в пример популярный препарат против рака, 30% которого поддельные.

Дубилет отметил, что для сканирования этого кода аптекам придется купить недорогое сканирующее устройство (стоит меньше 100 долларов) или воспользоваться бесплатным приложением для смартфона.

Таким образом, аптеки не смогут отпускать поддельные лекарства (то есть лекарства с поддельным или повторно использованным кодом), пользователи смогут проверять подлинность лекарств, время его производства и продажи с помощью смартфона, а система не будет пропускать продажу просроченных лекарств.

Министр также отметил, что Кабмин решил не повторять ту же систему, что применяется к алкоголю, - со штрих-кодом, потому что есть уже готовый софт, который разработан в соответствии с европейскими регламентами.

К тому же, в отличие от других торговых точек, аптек не так много, и договориться с ними о покупке дополнительного устройства будет несложно в рамках лицензии.

Отмечается, что Кабмин уже договорился с Министерством здравоохранения и ключевыми участниками рынка о запуске пилотного проекта для части брендов и в нескольких аптечных сетях в течение 1-2 месяцев, а затем до конца года планируется расширить проект на всю страну.

Также, по словам Дубилета, бюджет впоследствии получит дополнительные несколько миллиардов гривен путем детенизации рынка.

Фото: facebook.com/dubilet

Напомним, что Зеленский озвучил новый состав Кабмина, в котором нет Дубилета.

Также мы писали о том, что Дубилет после закрытия парикмахерской начал присматриваться к отделению "Ощадбанка" в Кабмине.