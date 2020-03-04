Греческая сторона опубликовала видео, на котором запечатлено, как турецкая полиция ведет огонь боеприпасами со слезоточивым газом.

Их мишень не видна, но за кадром слышны крики многих людей. Опубликовавший видео телеграм-канал утверждает, что турецкая полиция обстреливает скопившихся на греко-турецкой границе беженцев и греческих полицейских.

Накануне появилась информация, что Турция гонит в сторону границы с Грецией больше сотни тысяч беженцев из разных стран.

Напомним, что после обострения конфликта под сирийским Идлибом Турция открыла пограничные переходы для беженцев в Европу и более 100 тысяч 500 мигрантов покинули турецкие границы c Европой.

После этого руководство Греции обвинило турецкие власти в том, что они используют нелегальных мигрантов из Сирии для укрепления своей геополитической позиции.