Турецкие полицейские начали обстрел скопившихся у границы с Грецией беженцев. Видео
Греческая сторона опубликовала видео, на котором запечатлено, как турецкая полиция ведет огонь боеприпасами со слезоточивым газом.
Их мишень не видна, но за кадром слышны крики многих людей. Опубликовавший видео телеграм-канал утверждает, что турецкая полиция обстреливает скопившихся на греко-турецкой границе беженцев и греческих полицейских.
Накануне появилась информация, что Турция гонит в сторону границы с Грецией больше сотни тысяч беженцев из разных стран.
Напомним, что после обострения конфликта под сирийским Идлибом Турция открыла пограничные переходы для беженцев в Европу и более 100 тысяч 500 мигрантов покинули турецкие границы c Европой.
После этого руководство Греции обвинило турецкие власти в том, что они используют нелегальных мигрантов из Сирии для укрепления своей геополитической позиции.