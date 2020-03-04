45-летний Игорь Уманский возглавил Министерство финансов. Он уже был и.о. министра финансов двенадцать лет назад - в правительстве Юлии Тимошенко после отставки Виктора Пинзеника.

Карьеру начал в Нацагентстве по вопросам развития и евроинтеграции. Был экспертом службы вице-премьера Украины по вопросам экономики, занимал руководящие должности в Минэкономики. Работал в Нацбанке, "Укртранснафте", Госагентстве по инвестициям и инновациям.

При Петре Порошенко был первым заместителем министра финансов Натальи Яресько. В 2015 году сам подал в отставку, не сообщая причин.

После этого два с половиной года был внештатным советником Петра Порошенко. Подал заявление об увольнении год назад, заявив, что его предложения в Администрации президента игнорировали.

В бытность советником Порошенко заявлял, что ЕС нужно увеличить квоты на экспорт украинских товаров, поскольку из-за Соглашения об ассоциации с ЕС Украина получила не только войну на Донбассе, но и торговую войну с Россией.

В декларации Игоря Уманского две квартиры в Киеве, записанные на жену и дочек, два земельных участка в Киевской области и недостроенный дом под Киевом. В автопарке Mercedes S500L 2010 года выпуска, записанный на супругу.

Также Уманский отчитался о том, что его жена владеет картиной голландского художника Арт ван дер Нера, ювелирными сетами от ювелирного дома "Lobortas" - "Виноград", "Зимняя сказка", "Зеленые цветы", шубой и часами Harry Winston.

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