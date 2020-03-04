В среду, 4 марта, у адвоката Леонида Маслова, выступающего защитником подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета ветерана АТО и музыканта Андрея Антоненко.

Об этом в Facebook написал адвокат Маси Найем.

Найем опубликовал также фрагмент решения Печерского суда об удовлетворении ходатайства следственного судьи. В документе речь идет о том, что Маслов якобы заходил в аккаунт Андрея Антоненко в социальных сетях и мог удалить информацию.

"Проблема в том, что это действительно неправда. И это легко проверить. Напомню, Леонид постоянно освещал информацию по делу Риффмастера (Андрея Антоненко) и критиковал А. Авакова", - написал Найем.

Скриншот, фото: Facebook/ Masi Nayyem

Полностью решение суда опубликовали в группе "Free Riff" в Facebook. В документе говорится, что, по мнению следственного судьи, Маслов может прятать или уничтожать доказательства по делу об убийстве Шеремета, поэтому суд позволил провести обыски в его квартире в Харькове.

Скриншот, фото: Facebook/ Free Riff

Напомним, 20 февраля суд оставил музыканта "Риффмастера" под стражей, несмотря на то, что защита Андрея Антоненко просила отпустить подозреваемого под личное обязательство.