Новым главой Министерства здравоохранения возглавит заслуженный врач Украины Илья Емец, который сменит экс-руководителя Зоряну Скалецкую.

Карьера кардиохирурга

Илье Емцу 64 года, он выдающийся украинский врач и кардиохирург. Родился 21 февраля 1956 года в российской Воркуте в многодетной семье. В 1979 году окончил Киевский медицинский институт по специальности педиатрия, проходил клиническую ординатуру по специальности "сердечно-сосудистая хирургия" в Институте сердечно-сосудистой хирургии АМН Украины. В 1992 году основал клуб "Rotary International" в Киеве, возглавив медицинскую гуманитарную программу. Является автором 250 научных работ, из которых 70 посвящены кардиохирургии.

В настоящее время возглавляет Центр детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ.

Емец первым предложил использовать пуповинную кровь вместо донорской при операциях с врожденными пороками сердца в первые часы и дни жизни. За это изобретение он удостоился ряда премий.

Он работал кардиохирургом в Австралии и Франции. Но в интервью он говорил, что оставаться работать за границей не захотел. "Не хочу работать на чужое государство. Это для меня принципиально. Хочу работать для будущего Украины", - сказал он в одном из своих интервью. Он также рассказал, что в год делает до 180 операций патологий сердца.

Опыт работы министром

В 2010-2011 годах Емец был министром здравоохранения при президентстве Виктора Януковича в правительстве Николая Азарова. Проработал в этой должности меньше года, поэтому не попадает под люстрацию.

Его назначение считают огромным шагом вперед на пути к реформированию медицинской отрасли и в сравнении с прежними руководителями Минздрава Супрун и Скалецкой, имеющими слабое отношение к медицине. Некоторые эксперты называют главной причиной для увольнения Скалецкой провал коммуникации по коронавирусу в Украине.

Семья и декларация

Женат на Татьяне Осыке. У него двое сыновей.

В своей декларации на 2018 год он указал квартиру в столице площадью 43,8 кв.м, которой владеет вместе с супругой. Он также единолично владеет домом и земельным участком в Киеве. А в собственности жены Емца числится земельный участок и дом площадью 341 кв.м. в крымской Ялте, а также две квартиры в Киеве - площадью 78,5 кв.м. и 69,85 кв.м., которая записана также на ее сыновей - Кирилла и Глеба. Помимо жилплощади Емец задекларировал наручные часы марки Patek Philippe (2009 года), автомобиль Porsche Macan 2016 года выпуска (оформлен на жену). Также супруге Емца принадлежит 40% от капитала "Торгового дома УСВВ "Вино Баррель" и 16% капитала "Клиники новых технологий".

Зарплата Емца в 2018 году на основном месте работы - в научно-практичном медцентре кардиологии и кардиохирургии МОЗ составляла 594 тыс. 207 грн. Его пенсия - 128 880 грн. На банковском счету в Приватбанке Емец хранит 92 238 грн, $3526 и 11956 евро, наличными - 570 тыс. грн, $74 000 и 57 тыс. евро. Его супруга Татьяна Осика наличными держит 450 тыс. грн., 37 тыс. долларов и 29 тыс. евро.

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