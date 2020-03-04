Депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, сразу после экстренного заседания фракции по поводу перестановок в Кабмине, поехал в киевский бизнес-центр "Миллениум" на Владимирской, где находится офис бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом рассказали журналисты издания Bihus.Info в среду, 4 марта.

Сообщается, что автомобиль Дубинского было замечено возле "Миллениума". Однако уже примерно через двадцать минут из подземного паркинга бизнес-центра выехал кортеж, которым вероятно пользуется сам Коломойский. Журналисты отметили, что авто нардепа с парковки напротив отправилось через несколько минут.

В свою очередь Дубинский подтвердил, что приезжал в "Миллениум", но встречу с Коломойским тот отрицает. Депутат утверждал, что заходил в бизнес-центр навестить своих друзей, не назвав их имен. Тем не менее народный избранник отметил, что в том же здании находится офис соратника Игоря Коломойского - Игоря Палицы.

"Смотрите, у меня в 6 часов закончилось рабочее время - я с кем хочу, с тем и встречаюсь" - резюмировал Дубинский в ответ на уточняющий вопрос журналистов.

Напомним, что недавно у Дубинского, которого подозревают в тесных связях с олигархом, обнаружили десятки квартир и автомобилей. Отметим, что приобрел он это имущество работая журналистом на телеканале Игоря Коломойского "1+1".

Также мы писали, что лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уверен, популярный Telegram-канал "Темный рыцарь", который сливает внутрифракционную переписку, ведет Александр Дубинский вместе с коллегой по Раде Максимом Бужанским.