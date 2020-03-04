Информация о том, что премьер-министр Алексей Гончарук подал в Окружной административный суд Киева иск с требованием запретить спикеру Верховной Рады выносить в повестку дня вопрос об его отставке, остается размещенной в списке на рассмотрение на сайте Судебной власти Украины.

На сайте отмечено, что заявителем в иске указан Алексей Гончарук, ответчиком - председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, третьим лицом - президент Украины Владимир Зеленский.

Скриншот: court.gov.ua

Напомним, что 3 марта на официальном сайте Окружного административного суда Киева появилась информация о том, что премьер-министр Алексей Гончарук подал данный иск.

В то же время пресс-служба Гончарука заявила, что премьер-министр не подавал иск в суд с просьбой запретить рассмотрение Верховной Радой его отставки, а сообщение распространенное пресс-службой Окружного суда является недостоверной.

Также мы писали о том, что появилось фото заявления об отставке Гончарука.