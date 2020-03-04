В Черновицкую областную клиническую больницу, в инфекционном отделении которого находится первый официально зарегистрированный в Украине пациент с коронавирусом, привезли еще двух людей с подозрением на заражение. После этого одежду водителей скорой помощи, которые их доставили, забрали для утилизации.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Двое пациентов, у которых заподозрили коронавирус, доставили около 11:30. Это мужчина и женщина, их привезли из поликлиники. Теперь их проверят, чтобы поставить диагноз.

Машину скорой, на которой доставили пациентов, продезинфицировали, а одежду водителей забрали для утилизации: ее сожгут. К слову, один из них кашляет. Что, впрочем, не влияет на его настроение. Водители между собой шутят по поводу предпринимаемых мер: "Сейчас пойдем в баню, шашлычок, девчонки".

Фото: "Страна"

После прохождения всех процедур врачи скорой помощи уехали обратно на станцию. Медперсонал, увидев журналиста, поспешил скрыться, врачи также не выходят давать комментарии. По словам водителя, они не делают этого, потому что боятся: "Вы не знаете наших людей, они боятся камер".

Фото: "Страна"

Зайти в инфекционный корпус, где находится пациент с коронавирусом, нельзя - соответствующие объявления вывешены на входной двери.

Фото: "Страна"

Зайти в отделение, чтобы встретиться с лечащим врачом, можно тоже только в маске. В целом на всей территории областной больницы многие ходят в респираторах.

Фото: "Страна"

Как рассказала "Стране" студентка медицинского университета Снежана, после ситуации в Новых Санжарах в Черновцах все спокойнее, хотя люди есть разные.

"Среди одногруппников тоже разные мнения. Многие поджали хвост после того, как коронавирус пришел в Черновцы. Но это было предсказуемо и ожидаемо, что рано или поздно он будет и у нас. Просто нужно не паниковать", - сообщила девушка.

Фото: "Страна"

Напомним, "Страна" писала, что в аптеках Черновцов масок нет, но на рынке их можно купить по 10 гривен за штуку.