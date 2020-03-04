Житель Черновцов, у которого диагностировали новый коронавирус, чувствует себя лучше. Температуры нет, остается небольшой кашель.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА со ссылкой на заведующую инфекционным отделением областной клинической больницы Валентину Миндреску.

"Утром у человека была температура 36,7 градуса и незначительный кашель. У него нормальный аппетит. Наблюдаем положительную динамику", - сказала она.

Фото: facebook.com

Отметим, что 3 марта в Украине стало известно о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. Мужчина вернулся с Италии 26 февраля через пограничный пункт пропуска "Порубное-Сирет".

Симптомы коронавируса Covid-2019 у украинца, который путешествовал по Италии с 21 февраля, появились через неделю после начала путешествия, мужчина минимизировал контакты и сразу 28 февраля обратился за помощью к специалистам.

Пациента поместили в инфекционное отделение областного коммунального некоммерческого предприятия Черновицкая областная клиническая больница. 38-летний больной находится под постоянным наблюдение медиков.

Его жену, у которой нет симптомов, сначала оставили дома, но после протестов местных жителей, ее отправили на обсервацию.