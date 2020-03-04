41-летний Роман Жуковский может стать новым главой Минэкономики (правда, появилась неподтвержденная пока информация, что он может отказаться от должности). Он киевлянин, работал в Секретариате президента при Викторе Ющенко, отвечал за экономику в администрации Виктора Януковича.

При Викторе Ющенко критиковал Юлию Тимошенко от имени президента за намерение приватизировать "Укртелеком", которое назвал разбазариванием. Был во властных кабинетах восемь лет назад, когда возглавлял управления по вопросам социально-экономической политики и внедрения экономических реформ в Администрации президента при Януковиче.

Заслуженный экономист Украины, до того как стать чиновником, работал управляющим различных отделений "Укрсоцбанка".

Его мать Валентина Жуковская возглавляла банк "Надра", а также была почетным президентом химкомбината "Азот", принадлежавших олигарху Дмитрию Фирташу. Из-за этого Жуковского связывают с олигархом.

По нашим данным, Жуковская поддерживает также дружеские отношения с Валерием Хорошковским, ныне влиятельным человеком в окружении Зеленского. Однако, по данным "Страны", в новое правительство Жуковский попал по протекции Ермака, с которым был знаком еще со времен работы в банковском секторе.

Напомним, что на вечернем заседании фракции "Слуги народа" президент Владимир Зеленский предложил новые кандидатуры на перестановку в Кабмине и Генпрокуратуре.

Ранее "Страна" собрала мнения политологов о том, что означает смена Кабмина.