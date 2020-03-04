Послы ЕС выступили за отмену санкций против бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого. Окончательное решение примут в МИД Евросоюза на следующей неделе.

Об этом в среду, 4 февраля, сообщил журналист Рикард Джозвяк на своей странице в Twitter.

Также представители Европейского Союза согласились продлить заморозку активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и восьми других лиц на год. Не получит доступ к своим активам и сын беглого президента Александр, однако в его случае - всего на протяжении 6 месяцев.

Стоит отметить, что послы ЕС решили продлить еще на 6 месяцев запрет на визы и заморозить активы еще 175 граждан Российской Федерации и сепаратистов. Также послы выступили за ограничение 44 субъектов хозяйствования за нарушение территориальной целостности Украины. Теперь министры иностранных дел Евросоюза соберутся 12 марта, чтобы утвердить принятые послами решения.

Напомним, что Европейский Союз 5 марта 2014 года заморозил активы 18 бывших высших чиновников Украины за незаконное присвоение украинских бюджетных средств или за злоупотребление служебным положением.

Так, если представители МИД ЕС согласятся с позицией послов, то в санкционном списке вместе с Виктором Януковичем и его сыном останутся бывший глава МВД Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка и его сын Артем, бывший заместитель министра внутренних дел Виктор Ратушняк, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов, экс-министр доходов и сборов Александр Клименко, экс-министр образования Дмитрий Табачник, олигарх Сергей Курченко.

Скриншот: Рикард Джозвяк в Твиттер

Ранее мы писали, что недавно стало известно о желании Евросоюза снять санкции с Сергея Арбузова, бывшего министра по вопросам доходов Александра Клименко, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артема.

Также "Страна" сообщала, что беглый украинский олигарх Сергей Курченко пожаловался на санкции в Верховный суд Украины.