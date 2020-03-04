Утром в среду, 4 марта, на сайте Верховной Рады опубликовали проект постановления об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Документ, обнародованный на сайте парламента, внесли нардепы Андрей Клочко, Олег Дунда, Александр Качура, Вячеслав Рублев, Виктор Мялик, Владислав Поляк, Александр Корниенко, Андрей Стрихарский, Лариса Билозир, Алена Шкрум, Анна Бондарь, Дмитрий Гурин, Александр Алексейчук, Владимир Кальцев.

"Согласно пункту 12 части первой статьи 85 и части второй статьи 115 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: принять отставку премьер-министра Украины Гончарука Алексея Валерьевича", - сказано в документе.

Документ: w1.c1.rada.gov.ua

Напомним, отставку премьер-министра Алексея Гончарука Верховная Рада должна рассмотреть на внеочередном заседании 4 марта, инициированном президентом Зеленским. "Страна" публиковала фото заявления об отставке Гончарука. Также мы писали, что профильный комитет парламента дал добро по поводу увольнения премьера.

Кроме того, сообщалось, Зеленский предложил на должность премьера Дениса Шмыгаля.