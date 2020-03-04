Окружной админсуд Киева заблокировал смену руководства компании Центрэнерго, которое близкое к олигарху Игорю Коломойскому. В частности, он запретил Фонду госимущества осуществлять действия, направленные на смену членов дирекции компании и вносить соответствующие изменения в госреестр. Речь идет об исполняющем обязанности гендиректора Центрэнерго Владимире Потапенко.

В постановлении суда от 28 февраля истцом указан один из двух членов наблюдательного совета Центрэнерго. Их акционер компании, Ярослав Громко, назначил 6 ноября 2019 года, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным Центрэнерго, говорится или про Михаила Горбаня, или про Михаила Столетнего. Ранее оба работали юрисконсультантами в "Приватбанке", когда тот принадлежал Коломойскому.

В своем иске член наблюдательного совета Центрэнерго настаивал, что полномочия менять гендиректора компании и ее дирекцию (по представлению гендиректора) в соответствии с уставом принадлежат исключительно наблюдательному совету. Суд с его аргументами согласился.

Как уже писала "Страна", после выборов 2019 года на Центрэнерго пришли так называемые "смотрящие" от Коломойского. В итоге здесь заработало сразу несколько схем по поставкам угля и электроэнергии. Так, на Центрэнерго начал поступать уголь через многочисленные фирмы-прокладки. Есть подозрение, что он шел из Беларуси, России и неподконтрольных территорий Донбасса. Параллельно шли поставки электроэнергии по сниженному тарифу на ферросплавы комбинаты, входящие в орбиту влияния Коломойского, в частности Никопольский комбинат.

26 февраля Кабмин сменил руководство компании. Вместо Владимира Потапенко, которого Коломойский назвал "понятным" руководителем Центрэнерго, Гончарук назначил нового главу – Александра Корчинского. Однако к работе оно так и не приступило - предприятие заблокировали люди Коломойского.

"Страна" подробно разбиралась, что происходит на Центрэнерго.