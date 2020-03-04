В руки журналистов попал новый документ для депутатов фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, который призван помочь народным избранникам ответить на вопросы СМИ касательно сегодняшней смены правительства.

Документ опубликовало издание ZN.

Так, перечень тезисов включает в себя утверждения о необходимости "перезагрузки" правительства и перечень недостатков Кабмина при Гончаруке.

Согласно документу, власть возобновит деятельность Министерства сельского хозяйства и введет должность вице-премьера по вопросам экономического и промышленного развития. Также будет создано новое ведомство - Министерство реинтеграции, которое обеспечит подотчетность вице-премьеру. Отдельно будет выделено Министерство спорта, а украинский МИД возглавит вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции.

Стоит отметить, что отдельно в документе указано, что именно нужно говорить депутатам "Слуги народа" на случай обвинений возможного нового премьер-министра Дениса Шмыгаля в связах с украинским олигархом Ринатом Ахметовым. Напомним, что кандидат на пост главы правительства 3 года работал в компании миллиардера ДТЭК.

Скан: zn.ua

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