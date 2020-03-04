Со среды, 4 марта, в России запретили вывозить из страны маски, респираторы, противовирусные средства - то есть те медицинские изделия, "искусственный дефицит" которых может возникнуть из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба российского Минпромторга.

Ограничения на вывоз ряда медизделий временные, действовать они будут до 1 июня 2020 года. Кроме того, запрет не касается гуманитарной помощи и вывоза одноразовых товаров для личного пользования.

В перечне продукции со временным ограничением на вывоз из РФ – защитные респираторы и очки, маски с противоаэрозольными фильтрами, комбинезоны и костюмы химзащиты, бахилы, простые маски, бинты, вата и марля, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства, медицинские перчатки и халаты.

Напомним, "Страна" писала о том, во Франции из-за коронавируса реквизировали все медицинские маски для пациентов и врачей.