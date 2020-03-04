Президент США Дональд Трамп, участвующий в гонке от республиканцев на будущих выборах главы государства, выиграл праймериз во всех 13 штатах в этот Супервторник, 3 марта.

Об этом свидетельствуют итоги подсчета голосов, передает издание Associated Press.

Cообщается, что Трамп получил 100% голосов делегатов в штатах Мэн и Миннесота - там у нынешнего президента не было конкурентов. Он также выиграл в штатах Алабама, Арканзас, Вермонт, Массачусетс, Оклахома, Калифорния, Колорадо, Северная Каролина, Техас, Теннесси и Юта.

Стоит отметить, что единственным конкурентом Трампа был экс-губернатор штата Массачусетс Уильям Флойд Уэлд, однако на праймериз он не смог привлечь ни одного нового делегата. Еще один соискатель от республиканцев Роки де ла Фуенте участвовал в первичных выборах в Арканзасе, Техасе и Калифорнии и так же не получил ни одного представителя на Национальный съезд, который и назовет претендента на пост президента от республиканцев.

Что касается демократов, то у них по итогам праймериз в лидеры выбился бывший вице-президент США Джо Байден.

Также мы писали о том, что миллиардер и претендент на участие в президентской гонке от Демократической партии США Майкл Блумберг подумывает завершить свое участие в борьбе.