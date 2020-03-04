В Черновцах, где 3 марта подтвердили первый в Украине случай заражения коронавирусом, в аптеках нет масок, зато на местном рынке их можно купить по 10 гривен за штуку.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

На входе в крупнейший в городе рынок "Калинка" вывешена инструкция по профилактике коронавируса.

Фото: "Страна"

А в одной из аптек на его территории фармацевт сообщила "Стране", что маски пока не получили.

"Ещё не получили, но ожидаем. Должны приехать. В городе тоже нигде в аптеках пока нет масок", - рассказала фармацевт.

Фото: "Страна"

Зато на самом рынке "Калинка" "Страна" нашла женщину, которая продает маски по 10 гривен за штуку.

Фото: "Страна"

Напомним, мужчина, у которого подтвердили первый в Украине случай коронавируса, находится в больнице в Черновцах.

Также мы писали, что в Черновцах из-за коронавируса обязали носить маски водителей общественного транспорта и коммунальщиков.

Кроме того, сообщалось, что, по словам мэра города Алексея Каспрука, в Черновцах не будет чрезвычайного положения, но масок на всех не хватает.