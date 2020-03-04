Кандидатуру 38-летнего вице-премьер-министра Дмитрия Кулебы Рада утвердила на должность главы Министерства иностранных дел. Он сменил на посту Вадима Пристайко.

Сейчас Кулеба вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Он родился в Сумах. Дипломат во втором поколении. Его отец, Иван Кулеба, работал послом в Чехии, Египте, Казахстане.

Учился в Институте международных отношений в Киеве по специальности международное право. Его карьера в Министерстве иностранных дел началась, когда ему было 22 года. Ушел из МИД на должность главы Фонда культурной дипломатии UART.

Но через год вернулся в МИД по зову Павла Климкина на должность атташе по вопросам стратегических коммуникаций.

С 2016 по 2019 годы - был постоянным представителем Украины в Совете Европы, пока не получил действующую должность при правительстве Алексея Гончарука.

В 2017 году Институт мировой политики признал Дмитрия Кулебу лучшим украинским послом за границей. В результатах опроса участвовало 70 экспертов.

Ярый противник возвращения России в ПАСЕ. С этим вопросом он не справился, поскольку Москву вновь приняли в Страсбурге. При этом делегация Кулебы устраивала скандалы в ПАСЕ, а сам постпред предложил заплатить оргвзнос в размере 400 тыс. долларов, чтобы не допустить возвращение РФ в ассамблею.

У Кулебы отчетливо антироссийская позиция. Например, еще в августе он прославился резким комментарием о приглашении скандальноизвестных российских журналистов - Киселева или Соловьева, чтобы вести передачи в "украинских телефонах", а главреду "Эха Москвы" Алексею Венедиктову советовал фотографироваться возле головного офиса ФСБ на Лубянке, и чтобы сзади были "подпаленные ним только что двери". А в октябре 2019 года он заявил, что договоренности по Донбассу не означают мира с Россией.

В 2019 году Кулеба презентовал авторскую книгу на украинском языке "Война за реальность: как побеждать в мире фейков, правд и сообществ". Кулеба также является членом Совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал".

Женат. Его супруга Евгения возглавляет общественную организацию "Город-Сад". Самым известным проектом организации стал столичный сквер Небесной Сотни по улице Михайловской. Вместе с женой воспитывают двух детей - 13-летнего сына Егора и 9-летнюю дочь Любовь.

В декларации за 2018 год Кулеба в должности госслужащего МИДа указал две квартиры в Киеве, площадью 125,7 кв.м и 52,9 кв.м. Основная часть доходов Кулебы – зарплата в размере почти 255 тыс. грн. Кулеба владеет иномаркой Peugeot 2002 года выпуска. Хранит наличными 32 тысячи евро, а его супруга Евгения указала в декларации 723 тысяч гривен гонораров, полученных в огранизации "Город-Сад".

Напомним, в феврале этого года вице-премьер Кулеба потратил на командировки почти 220 тысяч гривен.