Вице-премьером по промышленности и ВПК станет Олег Коростелев - 70-летний глава Конструкторского бюро "Луч", которое производит современное оружие и входит в состав госконцерна "Укроборонпрома".

Его кандидатуру вчера предложили на заседании фракции "Слуги народа".

То есть теперь есть шанс, что укранский ВПК будут реформировать не профессиональные "активисты" и заезжие "реформаторы" вроде Абромавичуса, которые никогда не имели отношения к производству оружия, а действительно специалист в отрасли.

Разбираемся, что известно об этом заслуженном деятеле украинской оборонки.

Чем известен Олег Коростелев

Коростелев - создатель новых украинских противотанковых управляемых ракет (ПТУР) "Скиф", "Корсар", а также ракеты "Ольха" и ракеты "Нептун". Последняя была предназначена для стрельбы по морским целям.

Родился в Кировограде, учился в Киеве, в институте инженеров гражданской авиации. Получил диплом с отличием по специальности "Электронные вычислительные машины".

В 1994 году был назначен первым замом генерального конструктора. Чрез девять лет, в 2003 году, стал генеральным конструктором и гендиректором "Луча". Заслуженный машиностроитель Украины, лауреат Госпремии в области науки и техники.

КБ "Луч" сегодня входит в перечень предприятий со стратегическим значением для экономики и безопасности Украины. С 2010 года - в составе "Укроборонпрома".

Был награжден Государственной премией Украины в области науки и техники за создание и принятие на вооружение изделия "Комбат-М". Получил звание "Заслуженный машиностроитель Украины", орден "За заслуги" III степени.

Широкой общественности Коростелев пока мало известен, зато не нуждается в дополнительном представлении в оборонно-промышленном комплексе, причем, не только украинском, но и мировом. "Он контактирует с многочисленными поставщиками КБ "Луч" и заграничными заказчиками, его хорошо знают в мире", — рассказал "Стране" экс-глава "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук. И это несомненный плюс, учитывая то, что украинский оборонпром ориентируется на мировой рынок.

"Мы работали с Олегом Петровичем над создание барьера "Скиф" и линии противотанкового оружия. Могу сказать о нем только хорошее — знает и понимает проблематику отрасли, хороший управленец и, что не менее важно для должности вице-премьера, —"идейный". Такой не будет покрывать схемы", — добавил Бондарчук.

Декларация Коростелева

В ежегодной декларации Олега Коростелева две квартиры в Киеве (51,1 кв м) и (92,10 кв м), записанные на жену. Также у их семьи четыре земельных участка - 613, 600, 76.8 и 94 кв м, два гаража, машино-место.

В Новых Петровцах (Киевская область) у Олега Коростелева 50% владения жилыми домами - 250,6 и 1000 кв м. В этом поселке, как писала "Страна", имеет недвижимость генпрокурор Рябошапка. Там же у Коростелева есть также два земельных участка.

На него записан автомобиль Nissan Pathfinder 2010 года выпуска и Mercedes GLS350 2018 года.

У Коростелева есть счета в Ощадбанке, где в общей сложности более 3 млн гривен и около 70 тысяч евро.

За 2019 год он указал зарплату по основному месту работы в КБ "Луч" в 10,2 млн гривен и пенсию чуть больше 174 тысяч гривен. Также Коростылев является обладателем авторских прав на ряд изобретений.

Как попал к Зеленскому

Как стало известно "Стране", предложение занять должность вице-премьера по ВПК Коростелева получил лично от Зеленского.

"Его пригласили на встречу с президентом и Денисом Шмыгалем (он, как ожидается, станет новым премьер-министром - Ред.). Зеленский и Коростелев до этого были знакомы, пересекались на нескольких профильных выставках. Но, скорее всего, Зеленскому порекомендовал Коростелева Ермак, который достаточно хорошо осведомлен о делах в ВПК", — сказал источник.

При этом, по его мнению, Коростелева сложно назвать "чьим-то человеком, а тем более "человеком Ермака".

Бондарчук считает, что на новой должности Коростелев может сделать многое, но только если у него, кроме статуса, будут еще и реальные полномочия.

"Пока у нас нет ни государственного агентства по ВПК ни другой профильной структуры, которая бы курировала работу этой отрасли", — говорит эксперт.

То есть, Коростелев рискует стать попросту "свадебным генералом".

Украинский оборонно-промышленные комплекс, о потенциале которого говорят уже несколько лет кряду, нуждается в системной перестройке.

Прежде всего, как считает Бондарчук, стоило бы пересмотреть схему управления "Укроборонпромом".

"Еще с времен Януковича, концерн фактически контролируется президентом, затем эту практику подхватил Порошенко. Но субъект хозяйственной деятельности вряд ли должен управляться первыми лицами страны. Думаю, его стоило бы переподчинить Кабмину и наконец навести в компании порядок", — говорит Бондарчук.

"Коростелева зовут разбирать завалы. Но на него же в случае чего могут "повесить" и провал реформ", — считает наш источник.

Напомним, что ранее мы собрали в одном сюжет информацию о том, кто такие новые назначенцы в Кабмине, которых выдвинул президент Владимир Зеленский.