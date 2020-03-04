Под Киевом из-за тумана в ДТП попало более 10 авто. Фото
В среду, 4 марта, под Киевом на Одесской трассе более 10 автомобилей попали в ДТП из-за сильного тумана. В результате происшествия пострадали люди, однако их точное количество пока неизвестно.
Об этом информирует портал Dtp.kiev.ua на странице в Facebook.
Фото: dtp.kiev.ua в Фейсбук
"Туман! Одесская трасса... на Киев, ДТП, более 10 авто на протяжении 100 метров, с пострадавшими", - рассказали свидетели.
Фото: dtp.kiev.ua в Фейсбук
Скриншот: dtp.kiev.ua в Фейсбук
Напомним, что на сегодня Укргидрометцентр прогнозировал туман в западных, северных и центральных областях.
Также мы писали о том, что в Киеве водитель не справился с управлением из-за чего его автомобиль съехал в Русановский канал. Однако неравнодушный прохожий по имени Казбек Тедеев достал потерпевших из ледяной реки. Причем он оказался сотрудником прокуратуры.