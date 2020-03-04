В среду, 4 марта, под Киевом на Одесской трассе более 10 автомобилей попали в ДТП из-за сильного тумана. В результате происшествия пострадали люди, однако их точное количество пока неизвестно.

Об этом информирует портал Dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

Фото: dtp.kiev.ua в Фейсбук

"Туман! Одесская трасса... на Киев, ДТП, более 10 авто на протяжении 100 метров, с пострадавшими", - рассказали свидетели.

Фото: dtp.kiev.ua в Фейсбук

Скриншот: dtp.kiev.ua в Фейсбук

Напомним, что на сегодня Укргидрометцентр прогнозировал туман в западных, северных и центральных областях.

Также мы писали о том, что в Киеве водитель не справился с управлением из-за чего его автомобиль съехал в Русановский канал. Однако неравнодушный прохожий по имени Казбек Тедеев достал потерпевших из ледяной реки. Причем он оказался сотрудником прокуратуры.