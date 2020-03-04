В ночь со вторника на среду, 4 марта, в Польше зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом. Его подтвердили у мужчины, который приехал в страну из Германии.

Об этом со ссылкой на министра здравоохранения Польши Лукаша Шумовского пишет "Укринформ".

Пациент в данный момент чувствует себя хорошо, а все, кто с ним контактировал, находятся сейчас на домашнем карантине.

Известно, что заразившийся родом из Люблинского воеводства, его поместили в медучреждение города Зелена Гура Любушского воеводства на западе Польши.

Напомним, по состоянию на 4 марта число жертв вируса Covid-19 составило 3 150 человек, зараженных уже 90 988.

Также мы писали, что 3 марта в Украине был обнаружен первый случай коронавируса.