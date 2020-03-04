НАБУ открыло дело по коррупции против главы таможни Нефедова
НАБУ начало производство о возможной коррупции главы украинской таможни Максима Нефедова.
Об этом информирует Телеграм-канал "UN - сливы и груши".
Сообщается, что председатель Государственной таможенной службы, по версии следствия, вступил в сговор с группой неизвестных злоумышленников, с которыми он получал взятки за поставку горючих и несертифицированных панелей на украинский рынок благодаря фиктивному аудиту заводов-поставщиков.
Так, по информации заявителя, государство от этой схемы потеряло более 40 миллионов гривен.
Фото: UN - сливы и груши в Telegram
Скриншот: UN - сливы и груши в Telegram
Напомним, что недавно Нефедов оказался в центре другого скандала. Так, глава "новой таможни" был замечен на закрытой БДСМ-вечеринке в Киеве.
Стоит отметить, что эта новость появилась на фоне сегодняшних возможных перестановок среди топ-менеджмента украинской власти. Сегодня Рада соберется, чтобы рассмотреть изменения в составе Кабмина.