Комитет Рады дал добро на увольнение премьера Гончарука - документ
Сегодня, 4 марта, правительство Алексея Гончарука будет отправлено в отставку на внеочередном заседании Верховной Рады, которое начнется в 16.00.
Утром, за отставку Гончарука проголосовало 23 из 25 членов профильного комитета, как сообщает нардеп Александр Качура.
Таким образом, документ направляется для голосования в зал.
В своем Telegram-канале нардеп показал и фото итогового решения Комитета по вопросам местного самоуправления и государственной власти.
Напомним, ранее в сети появилось и фото самого заявления премьера Гончарука о своей отставке, которое он подал в Раду на имя спикера Дмитрия Разумкова.
Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Стефанчук подтвердил, что Рада на внеочередном заседании рассмотрит кадровые изменения в Кабмине.
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