Сегодня, 4 марта, правительство Алексея Гончарука будет отправлено в отставку на внеочередном заседании Верховной Рады, которое начнется в 16.00.

Утром, за отставку Гончарука проголосовало 23 из 25 членов профильного комитета, как сообщает нардеп Александр Качура.

Таким образом, документ направляется для голосования в зал.

В своем Telegram-канале нардеп показал и фото итогового решения Комитета по вопросам местного самоуправления и государственной власти.

Напомним, ранее в сети появилось и фото самого заявления премьера Гончарука о своей отставке, которое он подал в Раду на имя спикера Дмитрия Разумкова.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Стефанчук подтвердил, что Рада на внеочередном заседании рассмотрит кадровые изменения в Кабмине.